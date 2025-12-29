قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «ثمار ما تم خلال العامين الماضيين من المفترض أن ينعكس على حياة المواطن البسيط».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» أن الباب الرابع في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2025-2026، المخصص لـ «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، رُصد له مبلغ ضخم يصل إلى 743 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلاثة أرباع تريليون جنيه.

ولفت إلى إنفاق حوالي 3.5 تريليون جنيه على هذا البند خلال السنوات الأربع الماضية، موضحا أن الدعم يوجه لألبان الأطفال، واشتراكات المترو وتذاكر السكك الحديدية، وغيرها.

وأكد أن الحكومة تتجه إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى الدعم النقدي يعد الأفضل في ظل الإهدار الحالي بالدعم العيني.

وقال: «المواطن لا يأخذ أموالا كاش في يده ليذهب ويتصرف بها في شراء أي شيء آخر»، موضحا أن الدعم سيكون في صورة «كارت رقمي ونقود رقمية تُخصص لشراء السلع الغذائية، كما أن معاشات تكافل وكرامة ستكون على نفس الكارت، ودعم الوقود مثل البوتاجاز أو السولار للمزارع إلى آخره».

وأشار إلى بلوغ دعم الخبز والسلع التموينية 160 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه لدعم الوقود والكهرباء، مطالبا بإنشاء مؤشر سعري خاص بالسلع التموينية التي يستفيد منها المواطن البسيط، بحيث تُرفع قيمة الدعم النقدي المخصص على البطاقات ليعادل نسبة التضخم في حل ارتفاع أسعارها.