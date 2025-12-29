الحوثيون في اليمن يهددون إسرائيل بسبب الاعتراف بأرض الصومال

حذرت ميليشيا الحوثي في اليمن من أن أي وجود إسرائيلي في إقليم "أرض الصومال" المنفصل عن الصومال سيكون "هدفا عسكريا"، مع استمرار تزايد التداعيات الناجمة عن اعتراف إسرائيل باستقلال الإقليم.

وقال زعيم الحوثيين المدعومين من إيران، عبد الملك الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأحد إن "أي تواجد صهيوني في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة".

وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلي يعتبر "عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة".

وكانت إسرائيل قد أصبحت يوم الجمعة أول دولة في العالم تعترف بـ "أرض الصومال" كدولة ذات سيادة.

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الوصول إلى أراضي وأجواء "أرض الصومال" من شأنه أن يسهل على إسرائيل شن هجمات ضد الحوثيين ومراقبتهم.

وبينما توقفت الهجمات الحوثية على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في غزة، قال زعيم الحوثيين إن جماعته لن تسمح لجزء من الصومال بأن يكون موطئ قدم لإسرائيل.