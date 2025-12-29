أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية تزامنًا مع نوة الميلاد ورفع جاهزية الصرف الصحي

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، أمطارًا غزيرة تزامنًا مع نوة الميلاد، صاحبتها رياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى تجمع المياه في عدد من الشوارع والمناطق المنخفضة.

وفي إطار مواجهة التقلبات الجوية، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع القطاعات، مع انتشار فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه.

وشملت الإجراءات الدفع بسيارات وبدالات شفط المياه إلى النقاط الساخنة، واستمرار تطهير الشنايش والمطابق، ومتابعة مناسيب البيارات لضمان كفاءة الشبكات وتحقيق السيولة المرورية. كما تم التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظة والأحياء لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل.

وأكدت الشركة استمرار المتابعة حتى استقرار الأحوال الجوية، مع مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات مياه أو حالات طارئة للمساهمة في سرعة الاستجابة.