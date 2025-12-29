الحصر العددي لدائرة قوص ونقادة بمحافظة قنا يظهر تفوق المستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، ومقرها مركزي قوص ونقادة بمحافظة قنا، والتي تنافس فيها 4 مرشحين مستقلين على مقعدين، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق علي عبد القادر محمود، مرشح مستقل، بعد حصوله على 55 ألفًا و518 صوتًا، يليه أحمد عبد الله العويضي، مرشح مستقل، بحصوله على 47 ألفًا و370 صوتًا.

كما حصل أبو الحسن الجزار، مرشح مستقل، على 39 ألفًا و194 صوتًا، بينما حصل محمود الأنور القاضي، مرشح مستقل، على 33 ألفًا و623 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، أعقبها بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حُصرت عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.