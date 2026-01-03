سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- ماريا كورينا ماتشادو تحث أنصارها على البقاء متيقظين ومنظمين



دافعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، السبت، عن التدخل العسكري الأمريكي في بلادها، وحثت أنصارها على "البقاء متيقظين ومنظمين، والاستعداد لتنفيذ ما سنعلنه قريبا".

وقالت ماتشادو، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الولايات المتحدة أوفت بوعدها بدعم سيادة القانون".

وادعت أنهم (المعارضة) سيعيدون النظام إلى فنزويلا، وسيطلقون سراح السجناء السياسيين.

ماتشادو، دعت زميلها المعارض إدموندو غونزاليس، الذي يدّعي أنه فاز بالانتخابات الرئيسية التي جرت في 2024، "لأن يضطلع بواجبه الدستوري وأن يعترف به الجيش".

وأضافت: "نحن اليوم على أتم الاستعداد لإنجاز مهمتنا وتولي السلطة، كونوا مستعدين لتنفيذ ما سنعلنه قريبا".

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.