سقوط صاروخ مجهول المصدر بمحيط مطار المزة العسكري بدمشق

سقط صاروخ مجهول المصدر، السبت، في محيط مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق، دون وقوع أضرار وإصابات، وفق إعلام رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"سماع دوي انفجار في محيط منطقة المزة بدمشق يجري التحقق من طبيعته".

ولاحقا، نقلت عن مصدر أمني، قوله: "سقوط صاروخ مجهول المصدر قرب مطار المزة العسكري بدمشق دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).