زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها

• زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز أكد أن الشعب الأمريكي يعارض حكم إدارة ترامب لدولة أخرى

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز، إن الفنزويليين هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ورفض جيفريز في تصريح للصحفيين مساء الاثنين، مزاعم قدرة إدارة الرئيس ترامب على توجيه مستقبل فنزويلا.

وأوضح أن الشعب الأمريكي يعارض حكم إدارة ترامب لدولة أخرى، مضيفاً أن هذا الأمر يُعد "انتهاكاً للقانون الدولي".

وتابع: "يجب أن يقرر الشعب الفنزويلي مستقبله بنفسه، لا دونالد ترامب أو وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أو كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر".

كما انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية استخدام الإدارة الأمريكية للقوة العسكرية في فنزويلا دون موافقة الكونغرس.

وأمس الاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وتتضمن الاتهامات "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية"، و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".



