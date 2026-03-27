تقرير: بوتين يطالب رجال الأعمال المقربين بالتبرع لميزانية روسيا

أفاد موقع "ذا بيل" الإلكتروني الروسي نقلا عن مصادر لم يسمها، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رجال الأعمال المقربين من الدولة التبرع ‌لميزانيتها في محاولة لجعل الوضع المالي مستقرا، في الوقت الذي تتواصل فيه حرب أوكرانيا.

وأضاف أن بوتين التقى بكبار رجال الأعمال الروس في اجتماع مغلق، أمس الخميس، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أيضا تقريرا مشابها، أمس، عزت فيه المعلومات إلى ثلاثة ⁠مصادر مطلعة.

ونقل "ذا بيل" عن المصادر القول إن بوتين ناقش تمويل الجيش واستمرار الحرب، التي دخلت عامها الخامس.

وأضاف التقرير أن بوتين قال إن روسيا ستواصل القتال حتى تسيطر على المناطق المتبقية التي لا تخضع لسيطرتها في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.

وقال الموقع أيضا إن الملياردير سليمان كريموف تعهد خلال اجتماعه مع بوتين بالتبرع بمئة ‌مليار ⁠روبل (1.23 مليار دولار).

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة التقرير على الفور. ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية الموجهة إلى مكتب كريموف في مجلس روسيا الاتحادي خارج ساعات العمل، اليوم الجمعة.

ومع استمرار الحرب في ⁠أوكرانيا، تواجه روسيا ضربة مزدوجة تتمثل في انخفاض عائدات الميزانية من مبيعات الطاقة والتباطؤ الاقتصادي، ما يؤثر على الإيرادات الضريبية من قطاعات الاقتصاد ⁠الأخرى.

وأبلغت مصادر "رويترز" في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة الروسية تستعد لخفض محتمل يبلغ 10% لجميع النفقات "غير ⁠الحساسة" في ميزانية هذا العام، لكن القرار النهائي سيتوقف على مدى استدامة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران.