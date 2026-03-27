أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال يؤدي اليمين الدستورية لتولى مهام منصبه

أدى أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه، بعد شهور من إسقاط الحكومة السابقة إثر احتجاجات بقيادة متظاهرين شباب.

وعيّن الرئيس رام تشاندرا باوديل اليوم الجمعة، باليندرا شاه رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه "راشتريا سواتانترا" بحوالي ثلثي المقاعد في مجلس النواب، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان في الانتخابات التي جرت في الخامس من مارس الجاري.

وسيقود شاه، السياسي الذي يبلغ 35 عاما، والمعروف على نطاق واسع باسم بالين، حكومة مكلفة بمعالجة الإحباط الشعبي العميق من الأحزاب القائمة في نيبال، والتي ألقى الناخبون باللوم عليها على نطاق واسع في الفساد وعدم الاستقرار السياسي المزمن.