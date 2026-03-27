ترامب يوقع مرسوما لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه سيوقع أمرا طارئا/مرسوما يوجه فيه وزير الأمن الداخلي إلى دفع رواتب عناصر إدارة أمن النقل فورا، بينما عمل نواب مجلس الشيوخ حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة لإقرار حزمة تمويل على أمل إنهاء أزمة الميزانية التي تسببت في تعطيل المطارات وحرمان الموظفين من رواتبهم.

وسيمول الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، دون تفقد المتغيبين، الكثير من إدارات وزارة الأمن الداخلي باستثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة التي كانت محورية في الأزمة. ولا يشمل الاتفاق أي قيود طالب بها الديمقراطيون في إطار سعيهم للسيطرة على أجندة ترامب للترحيل الجماعي.

وسيحال الاتفاق إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يدرسه اليوم الجمعة.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ تشاك شومار، إنه كان يمكن التوصل للاتفاق قبل أسابيع وتعهد بأن حزبه سوف يواصل الكفاح لضمان ألا تحصل عمليات ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة "على الكثير من التمويل بدون إصلاح جاد".

وفي ظل تصاعد الضغوط لحل حالة الجمود التي استمرت 42 يوما بشأن تمويل الأمن الداخلي، بدأت المرحلة النهائية في الساعات الأخيرة قبل أن يفقد موظفو إدارة أمن النقل رواتبهم مرة أخرى اليوم الجمعة.

وأعلن ترامب قراره في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه يريد وقف "الفوضى في المطارات" بسرعة.

وفي ظل تصاعد الضغوط، كان البيت الأبيض طرح خطوة استثنائية تتمثل في إعلان حالة طوارئ وطنية لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل. ولكن أمر ترامب سيدفع أجور موظفي إدارة أمن النقل باستخدام أموال من مشروع قانون الضرائب لعام 2025، بحسب مسئول بارز بالإدارة الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث مع الصحفيين.

وأسفرت أزمة التمويل عن تأجيل الرحلات وتحذيرات بغلق المطارات، فيما توقف موظفي إدارة أمن النقل الذين لم يحصلوا على أجورهم عن القدوم للعمل.