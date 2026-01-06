زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تشيد بترامب بعد اعتقال مادورو: انتصرت العدالة على الطغيان

أشادت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتقاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت ماتشادو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الاثنين إن: "الثالث من يناير سيسجل في التاريخ كيوم انتصرت فيه العدالة على الطغيان."

وقامت القوات الأمريكية بقصف أهداف في فنزويلا يوم السبت الماضي، واعتقلت مادورو وقرينته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى الولايات المتحدة، حيث يواجهان حاليا إجراءات قضائية بتهم مزعومة متعلقة بالمخدرات.

وسبق لماتشادو أن أشادت بترامب بسبب نهجه المتشدد تجاه فنزويلا.

وقالت ماتشادو، في مقطع فيديو من المقابلة نشرته على حسابها على تطبيق إكس : "إنه إنجاز مهم"، ليس للشعب الفنزويلي فحسب، بل "للإنسانية، وللحرية وكرامة الإنسان."

وفي منشور آخر، أكدت ماتشادو أن فنزويلا ستصبح "الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في مجالات الأمن والطاقة والديمقراطية وحقوق الإنسان."

وبعد اعتقال مادورو، دعت ماتشادو إلى تنصيب السياسي المعارض إدموندو جونزاليس أوروتيا رئيسا للبلاد.

ويُنظر إلى الدبلوماسي السابق، البالغ من العمر 76 عاما، على نطاق واسع من جانب المعارضة ومراقبين دوليين باعتباره الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي شابتها ادعاءات بحدوث تزوير.

وخاص أوروتيا السباق الانتخابي فقط بعد أن تم منع ماتشادو، المرشحة الأكثر شعبية، من المشاركة.

وأشار ترامب مؤخرا إلى أن ماتشادو لن تضطلع بدور قيادي في فنزويلا، قائلا: "سيكون من الصعب جدا أن تتولى قيادة البلاد، فهي لا تحظى بالدعم أو بالاحترام داخل البلاد."



