 كمبوديا تعلن إصابة اثنين من جنودها إثر انفجار وقع شمالي البلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 11:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

كمبوديا تعلن إصابة اثنين من جنودها إثر انفجار وقع شمالي البلاد

بنوم بنه (كمبوديا) - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 10:39 ص

أكدت وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا إصابة اثنين من جنودها، فجر اليوم الثلاثاء، في مقاطعة "برياه فيهير" الواقعة شمالي البلاد على الحدود مع تايلاند، إثر انفجار وقع عند موقع عسكري.

ونقلت صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية عن الليفتنانت جنرال مالي سوتشياتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع، قوله إن الحادث وقع في منطقة "موم باي"، بينما كانت القوات الكمبودية تقوم بعمليات تنظيمية وأمنية روتينية داخل الأراضي الكمبودية.

وأسفر الانفجار، الذي نبع من كومة من القمامة، عن إصابة جندي بجروح طفيفة، وآخر بجروح خطيرة.

وتم نقل الجنديين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك