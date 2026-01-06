الرئيس الكولومبي يدعو إلى مظاهرات حاشدة ردا على اتهامات ترامب

• الأربعاء المقبل للتعبير عن التمسك بالسيادة الوطنية

دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، مواطنيه إلى المشاركة في مظاهرات حاشدة بالبلاد الأربعاء المقبل، ردا على الاتهامات التي وجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين، دعا بيترو الشعب الكولومبي إلى التمسك بالسيادة الوطنية.

وأضاف: "ارفعوا العلم الكولومبي في بيوتكم. سنجتمع في جميع ساحات كولومبيا يوم الأربعاء المقبل الساعة الرابعة مساءً. لقد حان وقت الدفاع عن السيادة الوطنية".

وأوضح بيترو أنه سيشارك في التجمع الذي سيُعقد في ساحة بوليفار التاريخية بالعاصمة بوغوتا، وسيلقي كلمة أمام الحشود هناك.

وفي وقت سابق، استهدف الرئيس ترامب نظيره بيترو، زاعما أن كولومبيا تهرّب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب في هذا الخصوص: "بيترو لديه مصانع لإنتاج الكوكايين (..) ويرسله إلى الولايات المتحدة، وعليه أن يكون حذرا".

يتزامن ذلك مع إعلان ترامب، السبت، شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

والاثنين، مثل الرئيس الفنزويلي أمام محكمة أمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، ورفض التهم الموجهة إليه، ومنها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".