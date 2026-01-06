ارتفاع معدل تضخم الأسعار في المتاجر ببريطانيا خلال ديسمبر الماضي

أعلن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم الأسعار في المتاجر ببريطانيا خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وسجل مؤشر أسعار المتاجر ارتفاعا سنويا بنسبة 0.7% خلال ديسمبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.6% في نوفمبر. ويتوافق هذا مع متوسط ​​الأشهر الثلاثة الماضية البالغ 0.7%.

وانخفضت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو نفس معدل الانخفاض المسجل في نوفمبر.

في المقابل، ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 3.3% خلال الشهر الماضي مقابل 3% في نوفمبر. كما ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 3.8% من 36.6% قبل شهر.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني، إن تجار التجزئة سيواصلون بذل قصارى جهدهم للحفاظ على انخفاض الأسعار هذا العام.

وأضافت ديكنسون: "مع أن انخفاض أسعار الطاقة وتحسن إمدادات المحاصيل من شأنهما تخفيف بعض الضغوطات المالية على المستهلكين إلا أن ارتفاع تكاليف الخدمات العامة والرسوم سيبقي التضخم مرتفعا على الأرجح".

وقال مايك واتكينز، رئيس قسم رؤى تجار التجزئة والأعمال في شركة إن.آي كيو للاستشارات : "بالنظر إلى عام 2026، ورغم بلوغ التضخم ذروته، فمن المرجح استمرار ضعف ثقة المستهلكين، ما سيدفعهم إلى مواصلة البحث عن أسعار أقل وعروض ترويجية".