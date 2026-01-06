زعيمة المعارضة الفنزويلية: لم أتحدث مع ترامب منذ أكتوبر

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكتوبر 2025.

وأضافت ماتشادو، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "في الواقع، تحدثت إلى الرئيس ترامب في العاشر من أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن جائزة (نوبل للسلام)، (ولكن لم أتحدث إليه) منذ ذلك الحين".

وحصلت على الجائزة بسبب نضالها في مواجهة ما وصفته لجنة نوبل النرويجية بالديكتاتورية.

وغادرت ماتشادو فنزويلا الشهر الماضي للسفر إلى النرويج لقبول الجائزة، ولم تعد منذ ذلك الحين. وينظر إليها على نطاق واسع الآن على أنها أبرز خصوم الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.

وقالت لشبكة "فوكس نيوز" عندما سُئلت عن خططها للعودة إلى فنزويلا "أخطط للعودة في أقرب وقت ممكن إلى الوطن".

وكانت هذه أول مقابلة لماتشادو منذ أن شنت الولايات المتحدة غارات على فنزويلا يوم السبت الماضي واعتقلت رئيسها.

ورحبت بالإجراءات الأمريكية ووصفتها بأنها "خطوة كبيرة للإنسانية والحرية والكرامة الإنسانية".

وأدت نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط ديلسي رودريجيز اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا أمس الاثنين، لكن الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن في مطلع الأسبوع تركت الكثيرين يتساءلون عن القيادة المستقبلية للبلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ورفض ترامب يوم السبت فكرة العمل مع ماتشادو قائلا "إنها لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل بلادها".