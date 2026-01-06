 مدرب بنين: مواجهتنا مع مصر كانت «معركة حقيقية» - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 10:03 ص القاهرة
مدرب بنين: مواجهتنا مع مصر كانت «معركة حقيقية»

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 9:50 ص

تحسر جيرنوت روهر، مدرب منتخب البنين، على الخسارة التي تلقاها من منتخب مصر في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانتصر منتخب مصر مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وقال مدرب بنين في تصريحات نقلها موقع "كاف" بعد المباراة: "ما شاهدناه كان مباراة كفاح، معركة حقيقية، مع الحفاظ على لعب كرة القدم".

وأضاف: "منتخبان دخلا في مواجهة قوية. شاهدت مباراة كرة قدم جيدة. عندما تنظر إلى اللاعبين الفرديين في منتخب مصر، نجد أننا لا نمتلك نفس المستوى".

وأضاف: "خاصة في ظل غياب أفضل مهاجم لدينا، ستيف مونيي، أتحسر على غيابه، لأنه في مباراة مثل هذه كان سيساعدنا كثيرًا، خاصة في الكرات الهوائية".

وأنهى: "لكنني، كمدرب، فخور بلاعبيّ بنين، ما أخرج به الليلة هو سلوكهم، تضامنهم وروحهم الكفاحية، وهذا أمر إيجابي جدًا لمستقبل منتحب البنين".


