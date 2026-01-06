مدرب بنين: مواجهتنا مع مصر كانت «معركة حقيقية»

تحسر جيرنوت روهر، مدرب منتخب البنين، على الخسارة التي تلقاها من منتخب مصر في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وانتصر منتخب مصر مساء أمس الإثنين، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وقال مدرب بنين في تصريحات نقلها موقع "كاف" بعد المباراة: "ما شاهدناه كان مباراة كفاح، معركة حقيقية، مع الحفاظ على لعب كرة القدم".

وأضاف: "منتخبان دخلا في مواجهة قوية. شاهدت مباراة كرة قدم جيدة. عندما تنظر إلى اللاعبين الفرديين في منتخب مصر، نجد أننا لا نمتلك نفس المستوى".

وأضاف: "خاصة في ظل غياب أفضل مهاجم لدينا، ستيف مونيي، أتحسر على غيابه، لأنه في مباراة مثل هذه كان سيساعدنا كثيرًا، خاصة في الكرات الهوائية".

وأنهى: "لكنني، كمدرب، فخور بلاعبيّ بنين، ما أخرج به الليلة هو سلوكهم، تضامنهم وروحهم الكفاحية، وهذا أمر إيجابي جدًا لمستقبل منتحب البنين".