بريطانيا تدعو إلى حماية المدنيين عقب أحداث حلب السورية

دعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى الحوار والتهدئة وحماية المدنيين، وذلك في أعقاب الأحداث التي شهدتها أحياء في مدينة حلب شمالي سوريا.

وأعربت الخارجية البريطانية، في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أورده اليوم موقع قناة "تليفزيون سوريا"، عن قلقها من شدة الاشتباكات في شمالي حلب، وما نتج عنها من إصابات بين المدنيين وحالات نزوح.

وشددت الخارجية البريطانية، في بيانها، على أن تحقيق الاستقرار في سوريا يحتل أهمية كبيرة.

ووفق ما أورده "تليفزيون سوريا"، أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، حيّي الشيخ مقصود والأشرفية منطقتين عسكريتين، مشددةً على ضرورة ابتعاد المدنيين عن مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" في الحيين.

وأعلنت فتح معبرين إنسانيين آمنين أمام الراغبين في الخروج من المنطقة، وهما "معبر العوارض" و"معبر شارع الزهور"، وذلك حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، في أعقاب الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والجيش السوري.