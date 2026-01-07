الذهب يتراجع بأكثر من 1% بفعل جني الأرباح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح بعد موجة صعود حديثة.

غير أن الأسعار قلصت بعض الخسائر عقب نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر بأقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وفق وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4452.97 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض سعر الذهب 1.5 بالمئة إلى 4427.39 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 64.4 بالمئة عند ختام عام 2025 مسجلا أكبر مكسب سنوي منذ عام 1979.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4459دولارا.