مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة في سمالوط بالمنيا

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بقرية أبو سيدهم التابعة لمركز سمالوط غرب.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، بوقوع الحادث.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين بعد المعاينة والفحص مصرع الطفل حمزة هواري محمد، طالب، أثناء عبوره الطريق.

وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وبيان أسباب وقوعه، كما تم التحفظ على السيارة وقائدها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ ما يلزم، والتي قررت بندب الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثة.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كان نتيجة نزيف بالمخ إثر اصطدام الرأس بجسم صلب نتيجة الحادث، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة تصريح الدفن وتسليم الجثمان لأهله.