تسرب غاز يتسبب في إصابة أسرة كاملة باختناق في بولاق الدكرور بالجيزة

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوجين وأطفالهما الأربعة بحالات اختناق شديدة، نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة أسرة كاملة بحالات اختناق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة موظف يبلغ من العمر 40 سنة، وزوجته تبلغ من العمر 35 سنة، وأطفالهما الأربعة بحالات اختناق، لتسرب غاز من أسطوانة بوتجاز.

ونقل المصابين الـ6 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.