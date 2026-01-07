سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت موسكو استخدام واشنطن "القوة" ضد ناقلة النفط الروسية، التي سيطرت عليها قوات أمريكية شمالي المحيط الأطلسي، الأربعاء.

وقالت روسيا إنها تراقب عن كثب التقارير التي تفيد باعتلاء أفراد عسكريين أمريكيين متن ناقلة النفط "مارينيرا"، التي ترفع العلم الروسي.

وطالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بـ"ضمان معاملة إنسانية وكريمة للمواطنين الروس على متن السفينة، واحترام حقوقهم ومصالحهم"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضافت الوزارة في بيان: "نظرا للمعلومات الواردة بشأن وجود مواطنين روس ضمن الطاقم، فإننا نطالب الجانب الأمريكي بضمان معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم ومصالحهم احتراما تاما، وعدم عرقلة عودتهم السريعة إلى وطنهم".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة ‌النقل ​الروسية إنه "‌لا ⁠يحق ‌لأي دولة استخدام القوة ضد ⁠السفن المسجلة ‌ضمن الاختصاص القضائي ‌لدول ⁠أخرى".

وأضافت الوزارة بشأن احتجاز الولايات المتحدة الناقلة "مارينيرا" التي ترفع علم روسيا، إن الاتصال انقطع تماما بالسفينة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة احتجاز ناقلة نفط روسية شمالي المحيط الأطلسي، في إطار الحصار الذي تفرضه واشنطن على الناقلات المرتبطة بفنزويلا.