إبراهيم صلاح يثير جدلا في الزمالك بسبب عقوبة الإيقاف

أثارت خطوة مجلس إدارة نادي الزمالك بتعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول، بمساعدة إبراهيم صلاح، حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، بسبب العقوبة الموقعة على الأخير من اتحاد الكرة في وقت سابق.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، بالتنسيق مع المدير الرياضي جون إدوارد، تعيين معتمد جمال، المدير الفني الأسبق للفريق، قائمًا بأعمال المدير الفني، على أن يعاونه إبراهيم صلاح، لاعب الفريق السابق.

وعلى الفور، أثار وجود إبراهيم صلاح في الجهاز الفني المؤقت تساؤلات واسعة، نظرًا لإيقافه من قبل اتحاد الكرة لمدة 8 مباريات، وكانت العقوبة قد صدرت بسبب نزوله إلى أرض الملعب أثناء فترة الإيقاف، والاعتداء على أحد المنتمين للنادي، مما أدى إلى اشتباكات على أرض الملعب، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ويصل إجمالي المباريات التي يشملها الإيقاف على إبراهيم صلاح إلى 11 مباراة، نظرًا لعقوبة سابقة كانت موقعة عليه بالإيقاف لمدة 4 مباريات، تم تنفيذ مباراة واحدة منها فقط، ليظل لديه 3 مباريات، ما يجعل مجموع العقوبات 11 مباراة.

وفي ظل هذا الوضع، يجد مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد أنفسهم أمام مأزق صعب، إذ يتعين تنفيذ عقوبة الإيقاف المقررة من اتحاد الكرة على إبراهيم صلاح، ما قد يضطر الإدارة إلى إعادة النظر في تعيينه ضمن الجهاز الفني المؤقت، وربما توجيه الشكر له بدلًا من الاستمرار في منصبه.