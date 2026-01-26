إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء بينها نجل أردوغان

أعلنت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل عن إدراج 29 شخصية تركية على ما وصفته بـ"القائمة السوداء"، وفي مقدمتهم بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وشمل القرار حظر دخول هذه الشخصيات إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك فلسطين المحتلة، مع تحويل أسمائهم إلى سلطات السكان والهجرة لتنفيذ المنع على المعابر.

وضمت القائمة شخصيات دينية وخيرية وإعلامية وأكاديمية، من أبرزها فهمي بولنت يلدريم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية IHH المرتبطة بسفينة "مافي مرمرة"، ورئيس الشؤون الدينية السابق علي أرباش.

وتزعم الجهات الإسرائيلية أن هذه الشخصيات منخرطة في "التحريض"، و"الدعوة لمقاطعة إسرائيل"، و"نزع الشرعية عنها"، و"معاداة السامية"، خصوصا في سياق مواقفهم من الحرب على غزة.

وقد وصف وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي تركيا بأنها "دولة معادية" وجزء من "محور الشر"، متوعدا بمواصلة استهداف من يروجون للمقاطعة أو ينتقدون إسرائيل دوليا.



وتعكس الخطوة تصعيدا سياسيا واضحا في العلاقات التركية–الإسرائيلية، وتحول انتقادات أنقرة للحرب على غزة إلى ملف تبنى عليه إجراءات شخصية عقابية.

وقد أبقت السلطات الإسرائيلية قائمة الأسماء كاملة طي الكتمان مع تسريبات متدرجة تمنح إسرائيل هامش ضغط سياسي وإعلامي، ويستخدم كرسالة ردع للنخب التركية الناشطة في ملف المقاطعة ودعم غزة.