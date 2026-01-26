رئيس كوبا يحذر الولايات المتحدة من عواقب أي عدوان على بلاده

حذر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بيرموديز خلال تفقده تدريبات عسكرية من أن أي عدوان أمريكي محتمل على بلاده سيكلف واشنطن ثمنا باهظا لأن كوبا تعتزم الدفاع عن وحدة أراضيها.



وقال دياز كانيل خلال محادثة مع المشاركين في التدريبات بثتها قناة "كاريب" التلفزيونية: "إن أفضل طريقة لتجنب العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب تكلفة الاعتداء على بلادنا، وهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بمستوى استعدادنا لمثل هذا العمل العسكري".

وتفقد الزعيم الكوبي وحدة دبابات يوم السبت، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الدفاع الوطني، حيث اطلع على تدريبات تكتيكية شملت استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة وتفاعل الوحدات في محاكاة للقتال مع العدو المفترض.

واستعرض دياز كانيل سير تدريب ضباط الشرطة الإقليمية والطلاب، الذين كانوا يخضعون للتدريب على الرماية واستخدام البنادق الآلية والمعدات الهندسية، مؤكدا على دور الشباب في مفهوم "حرب الشعب بأكمله".



وعقب العملية العسكرية في فنزويلا مطلع هذا الشهر، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات لكوبا، بمنعها من الحصول على النفط من فنزويلا، كما حث بشدة السلطات الكوبية على إبرام صفقة "قبل فوات الأوان".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة ترامب تسعى إلى تجنيد أشخاص مقربين من القيادة الكوبية للإطاحة بحكومة البلاد بحلول نهاية عام 2026.