أصيب عشرات الأشخاص، بينهم حالات خطيرة، جراء صاعقة برق ضربت جمهور المؤيدين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في العاصمة برازيليا، وفقا لمصادر محلية.



وذكر موقع "g1" الإخباري أن المجموعة كانت متجمهرة بالقرب من النصب التذكاري لجوسيلينو كوبيتشيك على طريق المحور التذكاري، تنتظر المسيرة المؤيدة للرئيس السابق بولسونارو تحت تساقط أمطار غزيرة. وضربت الصاعقة الحشد قبل وقت قصير من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأفادت إدارة الإطفاء في المقاطعة الفيدرالية بتقديم المساعدة الطبية لما لا يقل عن 72 شخصا، تم نقل 30 منهم إلى المستشفى، بينهم 8 في حالة خطيرة. وكانت فرق الإطفاء موجودة بالفعل في المكان لمراقبة المظاهرة، وقامت على الفور بإنشاء خيمة طوارئ لتقديم الإسعافات الأولية.



ووصف ألفريدو سانتانا، وهو أحد الحاضرين، المشهد لموقع "g1" قائلا: "كانت فوضى. ضربت الصاعقة وسقط الجميع. لم نفهم ما حدث في البداية - كان الناس يساعدون بعضهم البعض على النهوض، يركضون في كل مكان. كان رجال الإطفاء وخدمة الإسعاف الطبي العاجل موجودين بالفعل لحسن الحظ، لكن كان هناك الكثير من الأشخاص يسقطون دفعة واحدة. ضربت الصاعقة أمامنا مباشرة، بالقرب جدا من شاحنة مكبر الصوت".

يذكر أن التجمع كان جزءا من فعاليات مؤيدة لبولسونارو في العاصمة البرازيلية.