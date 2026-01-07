تركيا تقرر إرسال الصندوق الأسود لطائرة رئيس أركان حكومة غرب ليبيا إلى بريطانيا

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأربعاء، إن السلطات المختصة قررت إرسال الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت للطائرة التي تحطمت في أنقرة وكانت تقل وفدًا عسكريًا ليبيًا، إلى بريطانيا لإجراء الفحوصات عليه، بعد أن تضررتا خلال حادثة التحطم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أورال أوغلو، أن "كلا من الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الأصوات (في الطائرة) تضررا (جراء التحطم) وهناك أربع دول فقط في العالم قادرة على معالجة مثل هذه الحالات".

وتابع: "تقرر إرسال الأجهزة إلى إحدى هذه الدول، وهي بريطانيا، بمرافقة خبرائنا، والجانب الليبي، والطرف التابع للدولة المصنعة للطائرة".

وأردف أن "مكتب الادعاء العام في أنقرة، من يدير هذه العملية، واتخذ القرار (الإرسال). وسنواصل العمل في هذا الإطار، حيث إن هذه عملية ستستغرق بعض الوقت".

وبخصوص موعد إجراء الفحوصات، قال أورال أوغلو: "قمنا بتكليف وفدنا، وسيتوجهون إلى بريطانيا خلال الأيام المقبلة، وسيتابعون العملية عن قرب مع جميع الأطراف التي ذكرتها، لكن من المحتمل أن تستغرق (المعالجة والفحوصات) شهرًا، وربما أكثر من ذلك".

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيتم فحص الصندوق الأسود في بريطانيا، أجاب: "نعم، بالتأكيد. الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الأصوات، كلاهما".

وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان في حكومة طرابلس الليبية محمد الحداد، و4 آخرين، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساءً، من مطار "أسن بوغا" الدولي في أنقرة، نحو العاصمة الليبية طرابلس.​​​​​​​