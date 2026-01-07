سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات "ألوية العمالقة" الموالية للمجلس القيادي الرئاسي باليمن، الأربعاء، على مطار عدن الدولي جنوبي البلاد، بعدما كان يخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر مصدر حكومي يمني في تصريح مقتضب للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "قوات ألوية العمالقة تمكنت من تأمين مطار عدن الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي كانت تسيطر على مطار عدن منذ سنوات.

ومنذ ديسمبر الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية وسياسية بين المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة والحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.​​​​

وبعد أن استعادت قوات "درع الوطن" محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، لم تعد للمجلس الانتقالي سيطرة فعلية سوى على عدن والضالع، بعد إعلان سلطات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية.