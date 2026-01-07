 أمريكا تعلن احتجاز ناقلتي نفط لهما علاقة بفنزويلا - بوابة الشروق
أمريكا تعلن احتجاز ناقلتي نفط لهما علاقة بفنزويلا

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 5:55 م

أعلن مسئولون أمريكيون، صباح اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلتي نفط خاضعتين لعقوبات لهما علاقة بفنزويلا في عمليتين متتاليتين في شمال الأطلسي والكاريبي.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، احتجاز السفينة التجارية "بيلا 1" على خلفية "انتهاكات للعقوبات الأمريكية" في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطاردت أمريكا، الناقلة منذ الشهر الماضي بعد أن حاولت التهرب من حصار أمريكي على سفن النفط المفروض عليها عقوبات حول فنزويلا.

وكشفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية احتجزت أيضا ناقلة النفط "صوفيا" في منطقة الكاريبي.

وقالت نوم، إن السفينتين "كانتا إما قد رستا في المرة الأخيرة لهما في فنزويلا أو كانتا في الطريق إليها".

