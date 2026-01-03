الكنيسة الكاثوليكية تنتقد غياب المساواة في إجازات أعياد الطوائف المسيحية: لا ينسجم مع العدالة واحترام التعدد

أكد الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أن الكنيسة الكاثوليكية تتابع باهتمام بالغ القرار الحكومي الأخير المتعلق بإجازات المسيحيين.

وأعرب، في بيان صادر عنه، عن أسفه لعدم تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الطوائف المسيحية، لا سيما فيما يخص أعياد أبناء الكنيسة الكاثوليكية، معتبرًا أن ذلك لا يتوافق مع مبدأ المواطنة المتساوية الذي يكفله الدستور.

وأضاف: «إذ تؤكد الكنيسة أن أبناءها جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، فإنها ترى أن هذا القرار لا ينسجم مع النهج الوطني للدولة المصرية، القائم على العدالة واحترام التعدد».

وتابع: «وفي هذا الإطار، تؤكد الكنيسة أن التواصل جارٍ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمهندس وزير القوى العاملة، لعرض هذا الأمر في إطار من الحوار البناء والمسؤول، كما تجدد الكنيسة ثقتها في حكمة القيادة السياسية وحرصها الدائم على ترسيخ قيم العدل والمساواة، مصلّين أن يحفظ الرب السلام داخل بلادنا».