الحصر العددي لدائرة أخميم بسوهاج يظهر تفوق شعبان لطفي وزكريا حسان

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، والتي تضم مركزي أخميم وساقلته في محافظة سوهاج، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا في 4 يناير 2026.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق شعبان لطفي محمد عبد الغني، المعروف باسم شعبان لطفي، عن حزب "الجبهة الوطنية"، بعد حصوله على 56,391 صوتًا، يليه زكريا حسان (مستقل) بحصوله على 40,626 صوتًا، مقابل حصول منافسيهما، عفيفي الشريف (مستقل) على 39,581 صوتًا، وعصام رأفت الشريف (مستقل) على 37,631 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 395,768 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 90,986 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 87,117 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3,870 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها الأصلية ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، إذ تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم، لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب للدورة القادمة.

وجاء عدد المتنافسين المستقلين 42 مرشحًا مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، يمثل منهم حزب "مستقبل وطن" 10 مرشحين، و"حماة الوطن" 4 مرشحين، و"الجبهة الوطنية" 3 مرشحين، و"الشعب الجمهوري" 4 مرشحين، و"حزب النور" 3 مرشحين، ومرشح واحد لكل من أحزاب: "المصري الديمقراطي"، و"الإصلاح والنهضة"، و"المؤتمر"، و"الوعي".