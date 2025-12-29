 وزير التموين: هناك نية عامة لزيادة الدعم.. 50 جنيهًا لا تكفي ونتيح سلعًا تتجاوز قيمتها 100 جنيه - بوابة الشروق
وزير التموين: هناك نية عامة لزيادة الدعم.. 50 جنيهًا لا تكفي ونتيح سلعًا تتجاوز قيمتها 100 جنيه

حنان عاطف
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 4:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 4:48 ص

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنهم قد يكونون جاهزين للدعم بصوره المختلفة في منظومة الدعم المطورة، من 1 فبراير المقبل، ولتطبيق المنظومة في أكثر من محافظة، موضحًا أن المرحلة التالية بعد بورسعيد ستشمل الإسماعيلية والأقصر، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليصل التطبيق إلى صورة أكبر في باقي المحافظات منتصف العام المقبل.

وأكد "فاروق" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، على أنه لم يتم تحديد موعدًا لتطبيق الدعم النقدي حتى الآن، مضيفًا أن التركيز الحالي على إنشاء منظومة مرنة وقادرة على استيعاب الدعم النقدي.

ولفت إلى أن هناك نية عامة لزيادة الدعم، مؤكدًا على أن مبلغ 50 جنيهًا لا يلبي آمال واحتياجات المواطنين، إلا أنهم يحصلون على سلع بقيمة تتجاوز 100 جنيه.

 


وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، قال إن اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

