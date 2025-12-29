الحصر العددي بدائرة دمنهور بالبحيرة يُظهر تقدّم برغش والجندي والشهاوي

أعلن رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى «دمنهور» بمحافظة البحيرة، والتي يتنافس فيها ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد، انتهاء أعمال الحصر العددي لكافة اللجان الفرعية بالدائرة، والتي أشارت إلى تقدّم المرشحة عن حزب مستقبل وطن، سناء برغش، بحصولها على أعلى الأصوات بعدد 51 ألفًا و706 أصوات.

وجاء في المركز الثاني المرشح المستقل محمود الجندي، الذي حصل على 48 ألفًا و481 صوتًا، يليه المرشح المستقل طه الشهاوي بحصوله على 47 ألفًا و573 صوتًا.

وأُغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب، التي أُجريت داخل مصر على مدار يومين، أعقبها بدء أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا داخل اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائجها في الجولة الأولى ضمن المرحلة الأولى، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، حيث تنافس 70 مرشحًا على 35 مقعدًا في سبع محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والفيوم.

وبلغ عدد المرشحين المستقلين 42 مرشحًا، مقابل 28 مرشحًا حزبيًا، بواقع 10 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و3 عن حزب الجبهة الوطنية، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، و3 عن حزب النور، ومرشح واحد لكل من أحزاب: المصري الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمؤتمر، والوعي.