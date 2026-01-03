روسيا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتوضيح مصير مادورو وزوجته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الخارجية الروسية أعربت عن قلقها إزاء أنباء إخراج مادورو وزوجته قسرا من فنزويلا..

طالبت وزارة الخارجية الروسية، واشنطن بتوضيح فوري لمصير رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته، اللذين أخرجتهما الولايات المتحدة قسراً من البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الجمعة، إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء أنباء إخراج مادورو وزوجته من فنزويلا نتيجة للأعمال العدوانية الأمريكية.

وأضافت: "نطالب بتوضيح هذا الوضع على الفور، ومثل هذه الأفعال إذا ثبت وقوعها بالفعل، تشكل انتهاكًا غير مقبول لسيادة دولة مستقلة، واحترام هذه السيادة يعد مبدًأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي".

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.