• الرئيس التركي أعرب عن توقعات الحكومة بأن قيمة صادرات تركيا من السلع والخدمات خلال عام 2025 بلغت 396.5 مليار دولار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده في عام 2025، هي الأعلى بتاريخ الجمهورية، وذلك بحجم صادرات سلعية بلغ 273.4 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال فعالية اقتصادية أقيمت بمركز إسطنبول للمؤتمرات.

ولفت أردوغان إلى أن الصادرات التركية من السلع زادت بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 273.4 مليار دولار.

وأعرب عن توقعات الحكومة بأن قيمة صادرات تركيا من السلع والخدمات خلال عام 2025 بلغت 396.5 مليار دولار.

وأضاف الرئيس أردوغان أن اقتصاد تركيا يواصل نموه المستمر دون انقطاع منذ 21 ربعا، مبينا أن معدل النمو بلغ 3.7 بالمئة في الربع الثالث من 2025.

وأشار إلى أن الصادرات التركية سجلت رقما قياسيا جديدا على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وذلك بواقع 26.4 مليار دولار.

أردوغان أشاد كذلك بنمو الاقتصاد التركي، قائلا: "حققنا رقما قياسيا جديدا عبر رفع حجم اقتصادنا من تريليون و260 مليار دولار في 2024 إلى تريليون و538 مليار دولار في الربع الثالث من 2025".

وفي سياق متصل، أفاد الرئيس التركي بأن صادرات الصناعات الدفاعية لبلاده ارتفعت من 248 مليون دولار في 2002، إلى 9 مليارات و870 مليون دولار في 2025.

وقال: "لا يمكن النظر إلى الأهداف التي حددناها في جميع مجالات الاقتصاد، بما في ذلك التجارة الخارجية، بمعزل عن التطورات العالمية".

وتابع: "في هذا العصر الذي اتسعت فيه العولمة إلى هذا الحد، وتحول فيه العالم إلى قرية كونية، وتداخلت فيه مصائر البشرية أكثر من أي وقت مضى، فإن كل حدث، سواء كان سلبيا أم إيجابيا، ينعكس تأثيره علينا أيضا".

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين والاختناقات الاقتصادية وتصاعد المنافسة في الاقتصاد العالمي تُلقي بظلالها على تركيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى.

وأردف: "موقعنا الجغرافي يُمثّل قلب الأحداث التي تُهيمن على الأجندة العالمية، ولم يتغير هذا الواقع في عام 2025".