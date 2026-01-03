سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المصرف المركزي السوري، السبت، انطلاق عملية استبدال العملة الجديدة بشكل فعلي بعد تحضيرات دامت لأشهر.

جاء الإعلان في تدوينة نشرها النائب الأول لحاكم المصرف المركزي مخلص الناظر عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الناظر: "تنطلق اليوم بحول الله وقوته عملية استبدال الليرة السورية بشكل فعلي بعد تحضيرات دامت لأشهر من العمل الدؤوب المتواصل".

وتابع: "منذ الصباح الباكر توافد ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة إلى فروع البنك المركزي في المحافظات لاستلام الليرة الجديدة".

وأكد أن "الليرة الجديدة ستكون في التداول وبأيدي المواطنين اعتبارا من اليوم (السبت)".

ودخلت الأوراق النقدية الجديدة بقيم 10 و25 و50 و100 و200 و500 ليرة التداول بعد حذف صفرين من الأوراق النقدية القديمة.

وتستمر عملية الانتقال إلى العملة الجديدة ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها في حال الحاجة.

وفي المرحلة التالية، من المخطط طرح أوراق نقدية من فئات 1 و5 و1000 ليرة سورية، بينما سيكون معيار الصرف الذي حدده البنك المركزي ليرة واحدة لكل 100 ليرة من العملة القديمة.

- مواطنون يرحبون بالخطوة

وفي حديث للأناضول، قال المواطن السوري فارس ريحان، إن أكثر جانب إيجابي في الأوراق النقدية الجديدة هو أنها لا تحتوي على صور لأشخاص أو رموز تجسد دلالات معينة.

وأعرب ريحان، عن أمله أن يكون للأوراق النقدية الجديدة تأثير إيجابي على الاقتصاد، وأبدى رغبته في أن ترتفع قيمة الليرة السورية نتيجة لتغيير الأوراق النقدية.

بدوره، أوضح أنس أبو صبح، مدير أحد مراكز تبديل العملة، أن كل وحدة وشركة استلمت حصتها من البنك المركزي.

وقال أبو صبح: "استلمنا أوراقًا نقدية من فئات 500 و200 و100 و50 و25 و10 ليرات من البنك، وكان هناك اهتمام كبير، والجميع يريد رؤية الأوراق النقدية الجديدة".

من جانبه، أبدى سلطان حاج عثمان، القادم من ألمانيا، سروره بالأوراق النقدية الجديدة، مبينًا أنه تخلص من حجم وصعوبة حمل الأوراق النقدية القديمة.

وقال حاج عثمان: "كان وزن 200 دولار يقارب الكيلوغرام، ولم يكن يكفي حتى لتغطية فاتورة مطعم، وكان من المستحيل حمل كل هذا المال".

وأشار إلى أنه لا يتوقع تغييرًا كبيرًا في قيمة الليرة، لكنه أكد أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون أسهل في الاستخدام، وخاصة بالنسبة للسياح.

وفي 29 ديسمبر الماضي، شهدت سوريا حفل إطلاق العملة الجديدة، اعتمد فيها نزع الأصفار، فيما وصف الرئيس أحمد الشرع، الحدث بأنه "عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها".

وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، قال حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية، إن عملية استبدال العملة ستجري مع حذف صفرين بحيث تصبح 100 ليرة قديمة تساوي ليرة واحدة جديدة.

وأكد أن الاستبدال سيكون مجانياً بالكامل، مع فترة تعايش بين العملتين لضمان سلاسة المعاملات.

ولا يزال السوريون يتعاملون بالعملة الورقية القديمة، التي تذكرهم بمآس عايشوها إبان النظام السابق، حيث وضعت صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد على العملة من فئة ألفي ليرة (الدولار يساوي 11 ألف ليرة)، بينما وضعت صورة والده حافظ الأسد على فئة الألف ليرة.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية لتحسين الأوضاع في البلاد.