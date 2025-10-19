الشباب والرياضة: الكيانات غير الشرعية تستغل الأبطال المصريين بمغريات التجنيس

ذكر محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن البيانات الصادرة عن الوزارة بشأن وقف تجنيس اللاعبين المصريين واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، تستهدف الكيانات الدولية غير الشرعية التي تسعى إلى استقطاب الأبطال المصريين إلى الخارج عبر مغريات مادية ومعنوية.



وأوضح الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن انتشار هذه الظاهرة السلبية بين اللاعبين، خصوصًا في الألعاب الفردية، لا يستند إلى أسباب منطقية، مشيرًا إلى أن اللاعب في الخارج ليس مذنبًا، وإنما يتم اجتذابه من قِبل تلك الكيانات.

وأضاف أن هناك ضوابط دولية وأولمبية تنظم عمليات تجنيس اللاعبين، خاصة الأبطال منهم، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر قرارًا جديدًا، بل نسّقت مع المؤسسات الدولية لتطبيق معاييرها، بعد تلقيها خطابًا من الاتحادين الدولي والإفريقي للمصارعة يؤكدان فيه ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للرياضة، وأن التجنيس لا يتم إلا وفق ضوابط محددة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدّم الدعم للشباب عبر ثلاثة محاور: الأول من خلال الوزارة مباشرة، والثاني بتمويل من القطاع الخاص، والثالث عبر تحمّل الدولة تكلفة المعسكرات والبدلات ضمن منظومة دعم شاملة لجميع اللاعبين المصريين.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على دعم الدولة الكامل للاعبين الذين تم التغرير بهم من قِبل منظمات مشبوهة، موجّهًا لهم دعوة مفتوحة للعودة ورفع العلم المصري، معتبرًا أن هذا الدعم يمثل التزامًا أخلاقيًا راسخًا من وزارة الشباب والرياضة تجاه أبطال مصر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء تحركات رسمية للتصدي لمحاولات تجنيس غير قانونية لعدد من اللاعبين المصريين تقوم بها جهات خارجية بهدف استقطابهم وضمّهم إلى منتخبات أخرى بطرق تتنافى مع القوانين الدولية والقيم الأولمبية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، أنها تتابع ببالغ الاهتمام ما تم تداوله من معلومات وتقارير حول ممارسات غير مشروعة تستهدف عددًا من الرياضيين المصريين، مشددة على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الرياضية وتهديدًا لقيم النزاهة والانتماء الوطني.