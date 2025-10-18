قال الفنان حمزة نمرة، إن هناك أعمالا أساسية يطلبها الجمهور دائما ولا تخلو منها حفلاته مثل «فاضي شوية»، و«داري يا قلبي ورياح الحياة»، بالإضافة إلى وجود طلبات خاصة لأغان أقدم مثل أغنية «اوعدوني».

وأشار خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى شعوره بأهمية وجود الأحباء حوله كلما تقدم في السن، قائلا: «أنا عندي إدراك كبير لعمري».

وأضاف أن نقطة التحول جاءت مع بداية تراجع النظر أثناء القراءة، معلقا: «من أول ما النظر والقراءة ضربت بدأت أحس أن خلاص، يقال إن في الخمسينيات الإنسان يتقبل ويعيش أحلى سنواته، أنا منتظر الخمسينيات».

ولفت إلى أن هذه المرحلة العمرية تتميز بظهور أعراض جسدية معينة، كآلام أسفل الظهر، والتي تصاحب النهوض من الكرسي أو النزول من السيارة، مؤكدا أن هذه الإشارات، التي تبدأ بعد سن الأربعين؛ جعلته يدرك أنه يكبر في العمر.

وأضاف أن هذه الأسباب جعلته يقرر أن «يحترم سنه» ويتوقف عن إرهاق نفسه بمجهود بدني زائد أو ممارسة الرياضة.