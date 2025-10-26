وزير الزراعة: وفرة في الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين ونسعى لاستعادة مجد الوزارة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ثبات أسعار الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي بـ4500 جنيه للطن، رغم وصول الأسعار العالمية لـ22 ألف جنيه؛ وذلك دعمًا لصغار المزارعين، موضحًا أن الزيادات على النقل لا تذكر ولن تتجاوز جنيهين أو ثلاثة جنيهات للشيكارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "النهار"، أن أسمدة الموسم الشتوي ستوزع بداية من شهر نوفمبر، بعد الانتهاء من حصر العمليات الزراعية، والتأكد من توزيع مخزون الموسم الصيفي الذي انتهى في 10 أكتوبر الجاري على المزارعين، مؤكدًا توافر 250 ألف طن من الأسمدة المدعمة في مخازن الوزارة.

وذكر أن الوزارة تتسلم 2.4 مليون طن أسمدة من الشركات عن الموسمين الصيفي والشتوي، وتوجهها لدعم لصغار المزارعين، وعودتها للممارسة المسئوليات بعد أن توقفت لفترة، قائلًا: "إحنا بنرجع الوزراة لعهدها القديم".

وعلى صعيد آخر، أكد "فاروق" أن البنك الزراعي يمنح المزارعين "سلفة زراعية"، حسب نوع المحصول، وعدد الفدادين، بحد أقصى 25 فدانا، مشيرًا إلى أنها تصرف مع بداية المواسم الزراعية، لشراء الأسمدة والتقاوي من الجمعيات الزراعية في أنحاء الجمهورية.

وناشد المزارعين بالاهتمام بالإرشاد الزراعي، وتحديد نوع التقاوي المخصصة لكل أرض، بالإضافة للميكنة الزراعية بعد تطويرها، مشيرًا إلى سعى الدولة لتطبيقها في 2.5 مليون فدان نهاية العام.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف لزيادة رقعة أراضي القمح المزروعة لـ3.5 مليون فدان، معلقًا: "ننتظر من مزارعي مصر الأوفياء أن يقدموا لمصر نوعية ممتازة من القمح ويسلموا لهيئة السلع التموينية أكثر من 4.5 مليون طن قمح".