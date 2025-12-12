الدوري الأمريكي يفتح أبوابه أمام صلاح ويُغريه بميسي

يواصل الدوري الأمريكي لكرة القدم مساعيه لإقناع نجم ليفربول محمد صلاح بخوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة على خطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط الضبابية التي تحيط بمستقبل اللاعب داخل قلعة أنفيلد.

ويعيش صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، واحدة من أكثر فتراته توترًا منذ انضمامه إلى ليفربول، بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى غياب العلاقة مع المدرب آرني سلوت، وشعوره بأنه "تم إلقاؤه تحت الحافلة"، وعلى خلفية هذه التصريحات، استبعده سلوت من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ما زاد من التكهنات حول احتمالية رحيله، في ظل اهتمام متزايد من ثلاثة أندية سعودية.

وفي خضم هذه التطورات، دخل مفوض الدوري الأمريكي دون جاربر على خط السباق، مؤكدًا ترحيبه الكامل بانتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي، وذلك عقب تقرير نشرته "دايلي ميل" بشأن اهتمام ناديي سان دييغو وشيكاغو فاير بالتعاقد مع اللاعب.

وقال جاربر:" إذا قرر محمد صلاح القدوم إلى الدوري الأمريكي، فسنستقبله بأذرع مفتوحة، أنصحه بالتواصل مع ليونيل ميسي وتوماس مولر ليعرف مدى سعادتهم ونجاحهم في الدوري الأمريكي".

ورغم ترحيبه الكبير، شدّد جاربر على ضرورة احترام العقود، مضيفًا:" نؤمن بقدسية العقود في الرياضة الأمريكية، صلاح مرتبط بعقد مع ليفربول، وهو نادٍ عريق نحترمه".

ورغم جاذبية الخطوة الأمريكية، فإن عدة عوامل قد تعيق إتمام الصفقة، أبرزها سقف الرواتب ونظام اللاعبين المميزين، فيما يبدو إنتر ميامي خارج الصورة لانشغاله بتدعيم مراكز أخرى، ومع ذلك، يبقى انتقال صلاح إلى الولايات المتحدة صفقة تاريخية محتملة في حال إتمامها.

وفي المقابل، لا يزال الدوري السعودي متابعًا عن كثب لمستقبل اللاعب، ورغم تأكيد ليفربول أن صلاح، الذي وقّع مؤخرًا عقدًا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليس معروضًا للبيع، ترى مصادر سعودية أن هذا الموقف قد يكون مناورة لرفع قيمته السوقية.

وقال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي للمحترفين، خلال قمة كرة القدم العالمية بالرياض:" محمد صلاح مرحّب به في الدوري السعودي، لكن المفاوضات مسؤولية الأندية، وهو بالتأكيد ضمن الأهداف".

وتبرز أندية الهلال والقادسية ونيوم ضمن أبرز المهتمين بضم النجم المصري، خاصة بعد العرض الضخم الذي قدمه الاتحاد في 2023 وتم رفضه من جانب ليفربول.