ظل أكثر من 3ر1 مليون من سكان مدينة ساو باولو البرازيلية يوم الخميس بدون كهرباء في وقت متأخرمن يوم الخميس بعد أن تسببت الرياح القوية في سقوط عدة أشجار على شبكة الكهرباء في المدينة البرازيلية في اليوم السابق. وقالت السلطات إنه تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية.

وقالت شركة المرافق إنيل في بيان إنها أعادت الخدمات إلى 2ر1 مليون من عملائها البالغ عددهم 2ر2 مليون في ساو باولو وحولها، لكن 300 ألف آخرين فقدوا الكهرباء طوال يوم الخميس.

ولم تحدد شركة إنيل موعدا لعودة الخدمات. وقال مارسيلو بويرتاس، أحد مديريها، للصحفيين إن الشركة الإيطالية لديها 1300 شخص يعملون من أجل حل المشكلة منذ أن بدأت الرياح التي بلغت سرعتها حوالي 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلا) تضرب ساو باولو.

وقالت بلدية مدينة ساو باولو إن 231 شجرة سقطت بسبب ما أسمته آثار إعصار خارج مداري تشكل في جنوب البرازيل. وتقول سلطات الطيران إن معظم الرحلات الجوية الملغاة كانت في مطار كونجونهاس المحلي، لكنها أضافت أن مطار جوارولوس الدولي، خارج المدينة، تأثر أيضا.

وقالت شركة سابيسب للمياه في بيان يوم الخميس إن انقطاع الكهرباء يؤثر بالفعل على خدماتها أيضا، حيث أن المضخات لا تعمل بشكل كاف.