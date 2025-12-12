كريم خان: بريطانيا هددت بقطع التمويل عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب نتنياهو

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من "نظام روما" الأساسي إذا مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح خان، في مذكرة قدمها دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو قضائيا، أن التهديد صدر خلال مكالمة مع مسئول بريطاني في 23 أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية. وأشارت تقارير إلى أنه قد يكون وزير الخارجية آنذاك ديفيد كاميرون.

وبحسب خان، رأى المسئول البريطاني أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت "غير متناسب".

كما أكد خان أنه تلقى تحذيرا أمريكيا منفصلًا من "عواقب كارثية" إذا أصدرت المحكمة المذكرات.

ورغم الضغوط، شدد خلال المكالمة على أنه لم يلمس أي نية لدى الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تغيير سلوكها.

وأشار خان أيضًا إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام حذره في مكالمة بتاريخ 1 مايو من أن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليًا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، على حد قوله.

وتطرق خان في مذكرته إلى الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك الجنسي بحقه، موضحًا أنه علم بها للمرة الأولى في 2 مايو، وأن جهة ثالثة قدّمت شكوى من دون موافقة صاحبة الادعاء. وتم إغلاق الملف بعدما أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة التحقيق، قبل أن تعود الاتهامات للظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في أكتوبر.

وشدد خان على أن خطته لإصدار مذكرات التوقيف سبقت ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات الطعن في نزاهته تستند إلى تكهنات إعلامية غير مدعومة.

وقال خان إنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعدما وجد أن الصياغة الأولية لم تكن كافية.

كما أكد أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث مدى توفر الأسس لاتهام نتنياهو وجالانت وثلاثة مسئولين من حركة "حماس".