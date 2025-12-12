مصر تتوج بفضيتين في الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية

اقتنصت ألعاب القوى المصرية ميداليتين فضيتين في منافسات الوثب العالي ورمي القرص؛ حيث سجّل اللاعب عبد الرحمن محمد إنجازًا جديدًا بعد حصوله على الميدالية الفضية في منافسات الوثب العالي ضمن دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أنجولا، وهي البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026.

كما حقق البطل يحيى خالد الميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص، في إنجاز يثبت قوة أبطال مصر واستمرار تألقهم في ألعاب القوى، بفضل الأداء المشرّف وروح البطولة المسيطرة على جميع لاعبينا من أجل مستقبل واعد لهم.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار تفوق المواهب المصرية في ألعاب القوى وقدرتها على المنافسة بقوة في المحافل القارية والدولية.

من جانبه، أعرب محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة ألعاب القوى في أنجولا، عن فخره بالأداء المميز للاعبين، قائلاً: "نفخر بما قدمه عبد الرحمن محمد في بطولة قوية شهدت منافسة من أعلى المستويات".

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس ثمرة الجهد والعمل المتواصل داخل منظومة ألعاب القوى المصرية، ويمثل خطوة مهمة في طريق التأهل لأولمبياد الشباب، مؤكدًا استمرار دعم اللاعبين والثقة في قدرتهم على رفع اسم مصر في كل المحافل الدولية.

واختتم أبو فندي تصريحاته بأن هذا الإنجاز لم يأتِ وليد الصدفة، بل نتيجة جهد وكفاح من جميع أعضاء منظومة ألعاب القوى بقيادة العميد حاتم فوده، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، متمنيًا المزيد من النجاح في الاستحقاقات المقبلة.