مقتل مدني في هجوم لـ واي بي جي الإرهابي في حلب السورية

• في محيط قرية رسم الإمام بمدينة دير حافر

قُتل مدني واحد في هجوم نفذه تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، السبت، في مدينة دير حافر شرقي محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن قناصين أطلقوا النار على مناطق سكنية مدنية في محيط قرية رسم الإمام بمدينة دير حافر الخاضعة لاحتلال التنظيم الإرهابي، والذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن مدنيا أصيب برصاص قناص من قوات "قسد" بمحيط مدينة دير حافر.

ويشنّ التنظيم الإرهابي بشكل متكرر هجمات انطلاقًا من المناطق التي يحتلها في سوريا، مستهدفًا مواقع حكومية وكذلك مناطق سكنية مدنية.