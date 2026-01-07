وزير الطاقة الأمريكي: يجب أن نسيطر على مبيعات النفط الفنزويلي لأجل غير مسمى

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الأربعاء، إنه يجب على واشنطن أن تسيطر على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى لتحقيق التغييرات المأمولة في كراكاس.

وتعكس هذه التعليقات ما تشكله احتياطيات النفط الخام في فنزويلا من أهمية بالنسبة لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة على العاصمة كراكاس يوم السبت.

وأضاف رايت، في مؤتمر مؤسسة جولدمان ساكس للطاقة والتكنولوجيا النظيفة والمرافق في ميامي: "نحتاج إلى هذا النفوذ وهذه السيطرة على مبيعات النفط لتحقيق التغييرات التي يتعين ببساطة أن تحدث في فنزويلا"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستسوق النفط الفنزويلي المخزن أولا، ثم تبيع ما سيجري إنتاجه مستقبلا، بما في ذلك للمصافي الأمريكية المجهزة خصيصا لمعالجته، على أن تودع العائدات في حسابات تسيطر عليها الحكومة الأمريكية.

وأضاف رايت أنه كان يتحدث إلى شركات النفط الأمريكية لمعرفة الظروف التي ستمكنهم من دخول فنزويلا للمساعدة في زيادة الإنتاج هناك.

وقال رايت: "الموارد هائلة. ينبغي أن تكون فنزويلا مركز طاقة غنيا ومزدهرا ومسالما".

وتوصلت كراكاس وواشنطن أمس الثلاثاء إلى اتفاق لتصدير ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، وهو اتفاق من شأنه تحويل الإمدادات بعيدا عن الصين بينما يساعد فنزويلا على تجنب تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.

ويشكل هذا الاتفاق مؤشرا على استجابة المسؤولين الحكوميين في فنزويلا لمطالب ترامب بفتح أسواقهم أمام شركات النفط الأمريكية، لتجنب خطر التعرض لتدخل عسكري جديد.

وقال رايت خلال المؤتمر: "بدلا من حصار النفط كما هو الحال الآن، سنسمح بتدفقه".