كوسوفو تشكر تركيا على التعاون في إرسال مساعداتها إلى غزة

• سفينة محملة بالمساعدات الكوسوفية انطلقت من ميناء مرسين الدولي في تركيا



أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، أن المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بلاده إلى الفلسطينيين بقطاع غزة أبحرت على متن سفينة من ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا.

وأعرب كورتي في بيان، السبت، عن شكره العميق للسلطات التركية على تعاونها الوثيق ودعمها في هذه العملية.

وقال إن السفينة المحمّلة بالمساعدات الكوسوفية انطلقت من ميناء مرسين الدولي في تركيا.

وأشار إلى أن هذه المساعدات الإنسانية تعكس المسؤولية التي تتحملها كوسوفو كجزء من التضامن الدولي، والتزامها بدعم المدنيين في غزة الذين يواجهون ظروفًا بالغة الصعوبة.

وعبّر عن شكره العميق "لجمهورية تركيا والهلال الأحمر التركي على تعاونهما الوثيق ودعمهما في تنفيذ هذه العملية الإنسانية".

وتشمل المساعدات نحو 1300 طن من مواد الإغاثة الأساسية، وخاصة الغذائية منها، ومستلزمات النظافة، والملابس، والبطانيات.

يُذكر أن حكومة كوسوفو قررت في يناير الماضي تقديم 500 ألف يورو مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، خلّفت حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.