حقق فريق نيوم فوزًا صعبًا على حساب مستضيفه الخليج بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين نادي نيوم بانتصاره في مباراة اليوم لمهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، سددها بقوة على يسار حارس المرمى.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني وقائد فريق نيوم، في التشكيل الأساسي وخاض المواجهة كاملة.

وسجل نيوم هدفًا في الدقيقة 55 عن طريق أمادو كونيه، ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

فيما أكمل الخليج المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 بعد طرد لاعب وسطه ديمتريس كوربيليس، بعد تدخل عنيف.

وبهذا الفوز رفع نيوم رصيده للنقطة 31 وعزز مكانه في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة في المركز التاسع.