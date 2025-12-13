احتفلت جماهير ليفربول، بعودة محمد صلاح، لاعب الفريق الأحمر، للمباريات من جديد وذلك بعدما استبعد من مباراة إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفعت جماهير ليفربول لافتة مكتوب عليها: "Its good enough for me Mohamed salah its good enough for you".

وتعد تلك العبارة هي جزء من هتاف شهير لجماهير نادي ليفربول لكرة القدم لمحمد صلاح، احتفالاً به كلاعب وبإيمانه، على أنغام أغنية "Good Enough" لفرقة دوجي.

وانتشرت كلمات الأغنية على نطاق واسع كدليل على حبهم له، حيث احتضن المعجبون هويته الإسلامية إلى جانب مهاراته المذهلة في تسجيل الأهداف.

يتواجد ليفربول في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه 23 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن بنفس عدد النقاط.