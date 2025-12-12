استمرار البحث عن عاملين عالقين بموقع بناء في كوريا الجنوبية

تكثف سلطات الإنقاذ في كوريا الجنوبية جهودها للعثور على عاملين عالقين تحت الأنقاض في موقع بناء مكتبة منهار وذلك في يومها الثاني من البحث عنهما، حسبما أوضح مسؤولون اليوم الجمعة.

واستمرت جهود البحث للعثور على العاملين المفقودين اللذين يعتقد أنهما عالقان تحت حطام من الفولاذ الملتوي والخرسانة بعد انهيار الهيكل في اليوم السابق في مدينة جوانججو على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب سول، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقد علق 4 عمال في الموقع في البداية، وقام رجال الإطفاء بانتشال اثنين منهم في اليوم السابق، وتم الإعلان عن وفاة أحدهما في مكان الحادث، والآخر في وقت لاحق في مستشفى.

وتشتبه السلطات في أن الانهيار بدأ عندما كان العمال يصبون الخرسانة على سطح المبنى المكون من طابقين.

وقام رجال الإنقاذ بتجهيز كاميرات التصوير الحراري لتحديد موقع العاملين مع اتخاذ تدابير لتثبيت الموقع تحسنا لاحتمال حدوث المزيد من الانهيارات.

وقال رجال الإنقاذ إن "رغم أنهم لم يكفوا عن البحث طوال الليل للعثور على العالقين بسرعة إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من تحديد مكانهما، وسيواصلون التركيز على عمليات البحث والإنقاذ.

وكانت المكتبة قيد الإنشاء تقوم ببنائها حكومة مدينة جوانججو على موقع محطة حرق النفايات السابقة.