يستهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر، بمواجهة إنبي في الثامنة مساء اليوم بملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى التي سيراميكا كليوباترا، وفاركو، وطلائع الجيش، وغزل المحلة، والمقاولون العرب.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد معروف"حكم ساحة"، و سمير جمال "مساعد أول"، و حامد الشحات "مساعد ثان"، و محمود رشدي "حكم رابع"، و حسام عزب "حكم فيديو"، ومصطفى صلاح "حكم فيديو مساعد".

يدخل الأهلي اللقاء مفتقداً العديد من نجومه لتواجدهم في معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن استعداداً لمواجهة نيجيريا ودياً، في إطار الاستعدادات لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بالإضافة إلى قرار الجهاز الفني بمنح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب، للحصول على قسط من الراحة.

ومن المقرر أن يتم الاعتماد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي في اللقاء على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات المتواجدين مع الفريق مثل أليو ديانج وأشرف داري وحسين الشحات وجراديشار وعدد من اللاعبين الذين لا يشاركوا بانتظام مثل أحمد رمضان بيكهام وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومصطفى العش بجانب عدد من الناشئين أبرزهم حمزة عبد الكريم ومحمد عبد الله وأحمد عابدين المتواجدين في تدريبات الفريق الأول.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استثمار البطولة في منح الفرصة للاعبين البدلاء لتقييم مستواهم وحسم مواقفهم الفنية قبل فترة الانتقالات المقبلة.

على الجانب الآخر يدخل إنبي اللقاء بقيادة حمزة الجمل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة وأن الأخير يلعب بدون قوامه الأساسي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل إلى بدايتها بقوة، لضمان ظهور مميز يعكس جاهزية الفريق وطموحاته خلال هذا الموسم وحرص الجهاز الفني للفريق البترولي على خوض مباريات ودية استعداداً لمواجهة الأهلي، كان آخرها مواجهة فريق زد ودياً، وسبقها الفوز على المقاولون العرب في منافسات الدور الاثنين والثلاثين لمسابقة كأس مصر.

ويعول الفريق البترولي كثيراً على أحمد العجوز و زياد كمال و أحمد زكي و أحمد كالوشا و مصطفى شكشك و أحمد زكي.