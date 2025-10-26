سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لوح وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بإمكانية انفراجة لأزمة أرض فرع نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

صرح صبحي عبر قناة إم بي سي مصر مساء السبت "نادي الزمالك لن ينهار، سيكون هناك مساعدة للزمالك في إطار لا يخرج عن الأساس والقوانين".

وأشار وزير الرياضة "كل الاحتمالات واردة، وسيحدث ذلك في أقرب وقت"، وذلك ردا على إمكانية إعادة قطعة الأرض أو منح نادي الزمالك قطعة أرض بديلة في نفس المنطقة.

وشدد "رسالتي هي أننا ندعم الزمالك لحل الأمور قدر المستطاع، سنبقى في ظهر الزمالك حتى يستقر، ولكن لا يمكن التصريح بكل تفاصيل الكلام وقت الحلول".

وبشأن ملامح المهلة الجديدة بعد حل الأزمة، رد أشرف صبحي "المهلة السابقة كانت عامين وانتهت، ولن أدخل في تفاصيل".

وأتم تصريحاته "إذا لم يتم العمل في الأراضي الممنوحة لفترة زمنية محددة ستتخذ نفس الإجراءات"، وذلك ردا على إمكانية تقديم شكوى مماثلة حال سحب قطعة أرض خاصة بالنادي الأهلي.